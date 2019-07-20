حرص علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق الداخلية، والإعلامي كريم حسن شحاتة، على التواجد في عزاء محمد حسن، الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن.

وبدأ عزاء محمد حسن، الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، بشارع محمد سيد أحمد بمنطقة حلوان، بعد صلاة المغرب.

وتوفي شقيق التوأم بعد صراع مع المرض، حيث دخل في "غيبوبة" تامة منذ أسبوع، وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة.

وكان لـ"محمد" دورًا كبيرًا في حياة "التوأم"، وبمثابة الأب الروحي لهما، وأول من شجعهما وساندهما في مشوارهم الكروي منذ الطفولة.