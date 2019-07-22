شهدت قرية الجميزة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم، واقعة انتحار شخص في العقد الرابع من عمره داخل منزله بوسط القرية، إثر تعرضه لأزمه نفسية الأمر الذي دفعه للانتحار شنقا داخل غرفة نومه، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى السنطة المركزي.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز السنطة، يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة، بتلقي بلاغا من أهالي قرية الجميزه بدائرة المركز بانتحار "م. ن" مزارع، مقيم بذات القرية.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف الرائد أحمد سامي مصلح مفتش فرع البحث الجنائي بمركزي السنطة وزفتى، وقوات من الشرطة السرية والنظامية لمكان الحادث، وتبين من المعاينه الأولية قيام شخص بربط عنقه بواسطة حبل مثبت بقاعدة كرسي داخل غرفة نومه.

وأفادت مصادر أمنية أن سبب انتحاره مروره بأزمة نفسية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابات المختصة للتحقيق في الواقعة، وأمرت النيابة العامة بتشريح ودفن الجثة.