بعد 9 أيام تتضمن عيد الأضحى.. الإجازات المتبقية في 2019

أعلن الدكتور محمد غريب، الأستاذ بمعمل أبحاث الشمس في معهد البحوث الفلكية، عن موعد عيد الأضحى المبارك، موضحًا أنّ الحسابات الفلكية تؤكد أنّه يوم 11 أغسطس، ليكون السبت الموافق 10 أغسطس وقفة عرفات.

وتكون إجازة عيد الأضحى، وفقًا لحسابات "البحوث الفلكية"، 9 أيام، وفق ما يتعارف عليه الشعب المصري، إذ أن الوقفة يوم السبت 10 أغسطس، وقبله الجمعة 9 أغسطس إجازة أسبوعية، ثم الإثنين والثلاثاء والأربعاء إجازة، والعودة للعمل الخميس، وأغلب الموظفين يأخذونه إجازة سنوية، إذ أن قبله إجازة، وبعده الجمعة والسبت إجازة أيضا.

ورصدت "الوطن" الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام 2019 بعد عيد الأضحى، كالتالي:

- الخميس 29 أغسطس.. رأس السنة الهجرية.

- الأحد 6 أكتوبر.. احتفالات نصر أكتوبر 1973.

- السبت 9 نوفمبر.. المولد النبوي الشريف.