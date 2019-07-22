كلفت نيابة أول مدينة نصر المباحث بإعداد تحرياتها في البلاغ المقدم من شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، بتعرض شقته للسرقة.

وقالت الزوجة اللاعب "سارة" في تحقيقات النيابة، إن اتهام زوجها لها ليس له أساس من الصحة نظرًا لوجود خلافات زوجية بينهما وأنها أقامت دعوى طلاق ونفقة لكنه لم يستجب لها.

كان المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر، تلقى بلاغا من اللاعب شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، بتعرض شقته للسرقة واختفاء ميداليات ودروع من داخلها، متهما زوجته وشقيقها باقتحام الشقة وسرقة بعض المتعلقات، وحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 مدينة نصر أول.