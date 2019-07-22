كشف الكابتن شادي محمد لاعب النادي اللأهلي ومنتخب مصر السابق، تفاصيل واقعة سرقة شقته بمنطقة مدينة نصر.

وقال شادي، لـ"الوطن "، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من حارس العقار، وأحد جيرانه بقيام مجموعه من البلطجية بسرقة محتويات شقته، مشيرا إلى أنه كان يقضي إجازته الأسبوعية في العين السخنة بصحبة أولاده، وعاد إلى القاهرة فوجد باب الشقة محطما وبعثرة في محتويات الشقة، وغرف الأطفال وسرقة مبلغ مالي ضخم.

وأوضح لاعب الأهلي أن شهود العيان، أخبروه أن 7 أشخاص حضروا إلى العقار وبصحبتهم سيارة ملاكي، وأخرى ربع نقل وسرقوا محتويات الشقة وفروا هاربين، مؤكدا أن إحدى المحلات التجارية سجلت سرقة الشقة ووجود الأشخاص.

ونفى شادي واقعة اتهام زوجته وشقيقها بأنهم وراء السرقة: "متهمتش حد ومنتظر تحقيقات المباحث والنيابة تكشف الحقيقة.. والمحامي بتاعي مع النيابة واللي هيطلع في الفيديو هيتم اتهامه بالسرقة".

وتُكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف غرض سرقة شقة شادي محمد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وبينت التحريات الأولية والمعاينة، أنَّ مجهولًا تمكّن من دخول الشقة بطريقة مشروعة والاستيلاء على المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إخطارًا بتعرض شقة اللاعب شادي محمد للسرقة، واختفاء مبلغ مالي كبير، بالإضافة إلى ميداليات ودروع خاصة باللاعب.

وانتقل فريق من ضباط المباحث، ويجرى مناقشة مُقدم البلاغ ورفع البصمات ومراجعة كاميرات المراقبة بالمحلات المجاورة للعقار الكائن به شقة اللاعب.