أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن معامل التنسيق بالجامعة، مستمرة في العمل غدا الثلاثاء 23 يوليو (الذي أعلنت وزارة القوى العاملة أنه إجازة رسمية)، بناء على طلب وزارة التعليم العالي، لاستقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها لعام 2018، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة.

وأشار إلى أن المعامل التي خصصتها جامعة القاهرة لتسجيل رغبات الطلاب، في مقار كليات "الزراعة، الهندسة، الدراسات العليا للبحوث الإحصائية".

ونوه رئيس جامعة القاهرة، إلى أن تلك المعامل تحتوى على نحو 350 جهاز حاسب آلى، بالإضافة إلى توافر المستلزمات التي يحتاجها الطلاب في أثناء أعمال التنسيق، وكذلك الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الحاسب الآلي وموقع التنسيق.