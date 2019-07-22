تامر أمين عن الزيادة السكانية: "المصريين ماشيين بمبدأ عك وربك يفك"

قال الإعلامي تامر أمين، إن المصريين يتبعون المثال المتداول "عكها وربك يفكها" والذي يتداوله الكثيرون من لاعبي "الطاولة".

وأضاف أمين، خلال تقديمه لبرنامجه "آخر النهار" والمذاع على فضائية "النهار" أن التعداد السكاني لمصر قد وصل لـ99 مليون نسمة "المصريين فاضيين يخلفوا.. أدي عيال يوم الأربعاء والخميس والسبت"، موضحا أن الساعة السكانية الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلنت وصول عدد المصريين بداخل مصر فقط لـ99 مليون نسمة.

وأكد مقدم البرنامج أنه لا يوجد في مصر أهم من الموضوعات المتعلقة بالزيادة السكانية وذلك لامتصاصها كافة أسباب النهضة والنمو "مهما بنينا مدارس أو مستشفيات عمرها ما هتكفي زربيح العيال بتوع كل يوم".