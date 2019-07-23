والد "قتيل العياط": ابني كان بيحارب على أكل عيشه.. ومش بتاع حريم

عرضت الإعلامية إيمان الحصري، مقطع فيديو خاص لبرنامجها "مساء DMC"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، يتحدث فيه زهران عبد الستار، والد الشاب الذي تعرض للقتل على يد فتاة العياط داخل منطقة جبلية، حيث ذكرت التحقيقات أنه حاول اغتصابها.

وقال "عبدالستار"، خلال الفيديو: "بطلب من ربنا سبحانه وتعالى ثم القضاء العادل إنه يجيب حق ابني الضائع لا أكتر ولا أقل من كده، ابني لو تسألوا عليه محافظة الجيزة كلها هيكون ردود الفعل إنه مش بتاع حريم ولا الحاجات اللي زي كده".

وتابع :"كل اللي في الموضوع إنه بيحارب على أكل عيشه، ابني شقي أه بس في أكل عيشه بس، وربنا يتولانا برحمته لو مكنش القضاء هيجب لنا حقنا، ربنا هيجيب حقنا، بس الأيام هتثبت إننا لازم ناخد حقنا".

فيديو رصدته كاميرات المراقبة يكشف تفاصيل جديدة في قضية "فتاة العياط"

تفاصيل الجريمة البشعة التي نفذها 3 أصدقاء، بدأت باتفاق الثلاثة على استدراج الفتاة لأحدهم حتى يتمكن من اغتصابها، ونفذ الثلاثة الخطة بنجاح حتى تمكن الشاب القتيل من استدراج الفتاة إلى صحراء العياط، وحاول هتك عرضها واغتصابها بالقوة "تحت تهديد السلاح"، وتمكنت الفتاة من الاستيلاء على السكين وسددت عدة طعنات نافذة في جسد القتيل أودت بحياته في الحال، وألقي القبض على الشابين الآخرين وقررت النيابة حبسهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة استدراج الفتاة.

أما عن "أميرة"، البالغة 15 عاما، والتي تعمل في محل ملابس بطامية بمحافظة الفيوم، كانت تربطها علاقة عاطفية بشاب يدعى "وائل" الذى اتفق مع الشاب القتيل وآخر "محبوس"، على استدراجها واغتصابها.

وأكدت تحريات المباحث أن الفتاة كانت في حالة دفاع عن النفس، والنيابة أصدرت قرارا بحبسها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ونسبت إليها تهمة القتل العمد.

وجاء في تحريات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، أن صديقا اتفق معها على لقاء عاطفي في حديقة الحيوان بالجيزة، وبعد مقابلتها بنصف ساعة اختفى وأعطى هاتفه المحمول لـ"سائق" صديقه، حتى يتمكن من استدراج الفتاة بحجة إعادة التليفون المفقود إلى صديقها، وعقب وصولها إلى السائق ويدعى "الأمير" 21 عاما، وأثناء سيرهما حاول المتهم اغتصابها تحت تهديد السلاح، وتمكنت الفتاة من الإمساك بالسكين وسددت له عدة طعنات أودت بحياته في الحال، وحملت السكين الملطخ بالدماء، وتوجهت إلى مركز الشرطة، وسلمت نفسها للمباحث.

وجاء في محضر الشرطة، أن الفتاة اعترفت بتفاصيل قائلة: "إنها كانت برفقة صديقها (وائل) وصديقه (إبراهيم) في حديقة الحيوانات، ثم اختفى الاثنان، وهاتفت أميرة (وائل) لتطمئن عليه، فوجدت شخصا يرد عليها، قائلا إنه وجد تليفون صديقها ويريد أن يسلمه لها في العياط، وبالفعل توجهت له".

وأضافت: "عرض عليّ يوصلني للطريق الصحراوي الغربي بعدما أخبرني بأنه اتصل بوائل وسلمه الهاتف، وافقت وإحنا في الطريق، طلع بيا على الجبل، وبدأ يتحرش بيا، وطلع السكينة يهددني بيها، خدعته بالموافقة على طلبه، فترك السكينة وأثناء نزوله من السيارة، أمسكت بالسكين وطعنته في رقبته، قتلته عشان الشرف غالي، أما قصة الخطف فاختلقتها عشان متفضحش".