سهرة صيفية ساحرة بمدينة الإسكندرية شهدت خلالها الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بحضور الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الروماني، والتي بدأت بحفل لفرقة "أيامنا الحلوة"، بقيادة المايسترو محمد عثمان.

وفى تصريح لها أكدت "عبدالدايم" أن أنشطة الثقافة، التي تقام في مختلف أرجاء مصر تهدف الى نشر التنوير لتنمية وتطوير المجتمع، مشيرة إلى تكثيف الفعاليات في المناطق الساحلية، خلال فترة الصيف بحكم طبيعتها الجاذبة للجمهور من مختلف المحافظات، والتي تشهد تنفيذ خطة طموح تضم ألوان فكرية وفنية متعددة ومتنوعة ويتم تخصيص جزء كبير منها للشباب والنشء الجديد باعتبار الإبداع بمختلف صوره يلعب دورا هاما ومؤثرا في بناء الإنسان.

وأضافت أن مهرجانات الأوبرا الصيفية بالإسكندرية ودمنهور باتت أحد علامات خارطة الثقافة المصرية في المحافظات.

من جانبه قال رئيس الأوبرا إن حفل الافتتاح نجح في جذب أعداد ضخمة من أبناء الإسكندرية وزوارها، ليجسد قدرة الجمهور على انتقاء المواد الفنية الراقية، مؤكدا أن برامج فعاليات المهرجانات بالإسكندرية ودمنهور اختيرت بعناية، لتتضمن أشكالا إبداعية متنوعة تجمع بين نجوم الموسيقى والغناء وتتيح الفرصة للفرق الواعدة، للتعبير عن أنفسهم وإثبات إمكاناتهم الفنية.

وكانت فرقة "أيامنا الحلوة"، قد قدمت مجموعة من مؤلفات زمن الفن الجميل إلى جانب مختارات من الأعمال الخفيفة وأغانى حقبة التسعينيات، والتي أعادت للأذهان العديد من الذكريات الفنية.