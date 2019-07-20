دشَّنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الموسم الثاني لمسرح المواجهة 2019 – 2020 الذي يضم 300 ليلة لـ8 عروض يتم تقديمها في 14 محافظة والعديد من المناطق الحدودية والنائية، وذلك خلال الاحتفالية التي أقامها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وبحضور فرق عمل العروض المشاركة وعدد من الفنانين والشخصيات العامة وقدمها الفنان صبري فواز على مسرح السلام بشارع قصر العيني.

عبدالدايم: الموسم الجديد يواصل بعث رسائل التسامح ومجابهة التطرف

أكدت عبدالدايم أن فن المسرح أحد الأسلحة الفاعلة لقوة مصر الناعمة ووسيلة مؤثرة للتغيير الفكري الإيجابي، مشيرة إلى أن مسرح المواجهة يأتي تجسيداً لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية ونشر رايات التنوير في ربوع الوطن ونموذجاً لتكاتف مؤسسات الدولة الوطنية والتي تمثلت في وزارتي الثقافة بقطاعتها المختلفة والشباب والرياضة مع مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسة اسمعونا.

وأضافت الوزيرة أن الموسم الجديد يشهد مواصلة بعث رسائل التسامح من خلال الدعوة إلى مجابهة التشدد وبذل الجهد لرفعة الوطن، موجهة التحية لكل من ساهم في نجاح عروض الموسم الأول والذين نجحوا بالجهد والتضحيات في تجاوز التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة.

300 ليلة لـ8 عروض في 14 محافظة في الموسم الثاني لمسرح المواجهة

من جانبه، أعرب رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بانطلاق الموسم الجديد لمسرح المواجهة، طارحا فعالياته التي تعد الأضخم في نشاط التجوال الاحترافي في تاريخ بيت المسرح وتشمل عروض "ولاد البلد، أمر تكليف، إشاعة في الميدان، حزام ناشف، الحالة توهان، الطوق والأسورة، كأنك تراه والحكاية روح"، بمشاركة 200 فنان، مؤكدا أن خريطة العروض تشمل الأماكن الأكثر احتياجاً في المحافظات لتصل الخدمة الثقافية والمسرحية لكل مواطن.

وكرمت وزير الثقافة فريقي عمل عرضي "ولاد البلد" و"أمر تكليف" اللذين طافا مختلف محافظات ونجوع مصر خلال الموسم الماضي، إلى جانب ممثلي الجهات التي تعاونت لإنجاح الموسم الأول من مسرح المواجهة، وهم الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونائبه الفنان هشام عطوة، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بهيئة قصور الثقافة، الدكتور محمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة اسمعونا.

كما شهدت وزير الثقافة عرض أوبرا بنت عربي من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بإشراف الفنانة وفاء الحكيم وروى في شكل أسطوري قصصا متعددة عن المختلفين وأصحاب الهمم بمشاركة أكثر من 45 فنانا مع نجوم السيرك القومي وصاحبه أداء صوتي لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب.

تضمنت الاحتفالية فيلما تسجيليا للقطات ومشاهد من رحلة تجوال عروض البيت الفني للمسرح خلال الموسم الماضي وملامح خطة الموسم الجديد.

وكانت وزير الثقافة قد أصدرت قراراً عام 2018 بإنشاء شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، وتولى المخرج محمد الشرقاوي الإشراف عليها وذلك بعد نجاح مبادرة مسرح "المواجهة" والهادفة إلى مواجهة العنف والإرهاب والتطرف من خلال فنون المسرح.