"البصق والطرد".. عقاب "سعودي" زار المسجد الأقصى للتطبيع مع إسرائيل

طرد المقدسيون الناشط السعودي الداعي للتطبيع مع إسرائيل محمد سعود من باحات المسجد الأقصى.

وزار سعود الأقصى بعدما زار الكنيست الإسرائيلي ضمن وفد إعلامي عربي مكون من 5 أشخاص بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، بحسب "روسيا اليوم".

المقدسيون استقبلوا سعود بالسب والقذف وبصقوا في وجهه وعلى ملابسه، وأصر أحد المقدسيين على رمي الشماغ العربي الذي يرتديه فوق رأسه وطردوه من باحة الأقصى.

وكان سعود قد نشر فيديو على حسابه الشخصي على "تويتر" يطلب فيه زيارة إسرائيل قائلًا بالإنجليزية، "أنا اسمي محمد سعود من المملكة العربية السعودية أنا بحب إسرائيل وأتمنى إقامة علاقات دبلوماسية بين بلدي وإسرائيل ولدينا الكثير لفعله لجعل الشرق الأوسط أكثر ازدهارا أدعوكم لزيارة بلدي وأتمنى زيارة إسرائيل وربنا يسعدكم".

Yes for peace we can make a great future together

معا نستطيع ان نجعل الشرق الأوسط اكثر ازدهارا ورخاء

دعوتي من اجل اقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية واسرائيل , نعم السلام هو الحل pic.twitter.com/dtDI4rt0IH — محمد سعود מוחמד סעוד (@mohsaud08) May 28, 2019

المتحدث العربي باسم حكومة الاحتلال الصهيوني أفيخاي أدراعي استنكر ما حدث مع سعود ونشر صوره له عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "ما حدث مع الناشط السعودي محمد سعود في أورشليم القدس من قبل البلطجة شيء مؤسف للغاية ،، هكذا تفعلون بمن يريد الصلاة؟ اللي استحوا ماتوا. ‏ما أقول إلا حسبنا الله و نعم الوكيل. عيب عليكم".

وبحسب وسائل إعلام محلية إسرائيلية فإن سعود يزور دولة الاحتلال مع وفد إعلامي مكون من 5 أشخاص وأدلى بحديث لإذاعة جيش الإحتلال وصف فيه الإسرائيليين بأنهم بسطاء وشعب جميل، مؤكدا أن لديه عدد من الأصدقاء الصهاينة ويعتبرهم مثل عائلته.