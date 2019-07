"البصق والطرد".. عقاب "سعودي" زار المسجد الأقصى للتطبيع مع إسرائيل

طرد المقدسيون الناشط السعودي الداعي للتطبيع مع إسرائيل محمد سعود من باحات المسجد الأقصى.

وزار سعود الأقصى بعدما زار الكنيست الإسرائيلي ضمن وفد إعلامي عربي مكون من 5 أشخاص بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية، بحسب "روسيا اليوم".

المقدسيون استقبلوا سعود بالسب والقذف وبصقوا في وجهه وعلى ملابسه، وأصر أحد المقدسيين على رمي الشماغ العربي الذي يرتديه فوق رأسه وطردوه من باحة الأقصى.

وكان سعود قد نشر فيديو على حسابه الشخصي على "تويتر" يطلب فيه زيارة إسرائيل قائلًا بالإنجليزية، "أنا اسمي محمد سعود من المملكة العربية السعودية أنا بحب إسرائيل وأتمنى إقامة علاقات دبلوماسية بين بلدي وإسرائيل ولدينا الكثير لفعله لجعل الشرق الأوسط أكثر ازدهارا أدعوكم لزيارة بلدي وأتمنى زيارة إسرائيل وربنا يسعدكم".

Yes for peace we can make a great future together

معا نستطيع ان نجعل الشرق الأوسط اكثر ازدهارا ورخاء

دعوتي من اجل اقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية واسرائيل , نعم السلام هو الحل pic.twitter.com/dtDI4rt0IH