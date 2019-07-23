أصيب 8 أشخاص، بينهم 4 أطفال، من أسرة بتسمم غذائي، عقب تناولهم "شمام" بمنزلهم بدائرة مركز سوهاج.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "سعد.ا.س"، 50 عاما عامل، وزوجته "دعاء.ص. ا"، 30 عاما ربة منزل، و"مريم. س"، 10 سنوات تلميذة، و"خالد. س"، 9 سنوات تلميذه" نجلي الأول، "ورده.ح.ا"، 45 عاما ربة منزل زوجة شقيق الأول، و"محمود.ا.س"، ١٩ عاما طالب، و"أحمد.ا.س"، 15 عاما طالب، و"البدرى.ج.س"، 9 سنوات تلميذ ويقيمون بدائرة مركز سوهاج من أسرة واحدة، مصابين بآلام بالبطن وقيئ مستمر إدعاء تناول طعام فاسد، وحالتهم مستقرة.

انتقل إلى مكان الواقعة المقدم علي الصغير، رئيس مباحث سوهاج، وبسؤالهم قرروا بأنه عقب تناولهم، وجبة طعام منزلي "شمام" شعروا بحالة إعياء.

حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.