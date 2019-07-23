صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (المستثمرين الجنوبية "متضمنة الإسكان العائلي" – المستثمرين الشمالية – المنطقة الصناعية – جاردنيا – لاروا – منطقة الجامعة الأمريكية – النرجس فيلات وعمارات والخدمات – منطقة اللوتس – الأيقونة – التمر حنة – دار مصر "الأندلس والقرنفل" – مناطق الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية – الرحاب2 – امتداد الرحاب – القطاع الثالث والرابع من مركز خدمات المدينة)، وذلك ابتداءً من الساعة 12 مساء غدٍ الأربعاء، وحتى الساعة 12 ظهر الخميس، نظراً لقيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالانتهاء من مشروع تغذية العاصمة الإدارية الجديدة بمياه الشرب، حيث ستتم أعمال الربط على محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة.

‎وأوضح المهندس عادل النجار، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكداً قيام الجهاز بتوفير سيارات مياه للشرب، وفي حالة احتياجها يرجى الاتصال على الرقم 15100.