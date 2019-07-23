أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن أنه سيتم قطع المياه عن 9 مناطق بمدينة السلام، وهي: "مناطق إسكان مدينة السلام المختلفة، شارع جمال عبدالناصر ومتفرعاته، مدينة قباء، تقسيم عمر بن الخطاب، مساكن أطلس، الفاروقية، السجن المركزي منطقة الشواكر، محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر"، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح غدٍ الأربعاء وحتى الساعة 10 مساء اليوم نفسه.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان أصدرته صباح اليوم، أن ذلك ياتي نظراً لتحويل الشركة مسار خطى المياه الرئيسيين أقطار (1000 مم – 1200 مم) المتعارضين مع محور ترعة الطوارئ.

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفب حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.