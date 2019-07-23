نفت روسيا إعلان كوريا الجنوبية خرق قاذفة روسية أجواء كوريا الجنوبية، متهمة القوات الجوية لسيول بإجراء "مناورات غير مهنية" فوق بحر اليابان؛ خلال تنفيذ طائرتين روسيتين تحليقا في المنطقة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته صباح اليوم الثلاثاء: "نفذت قاذفتان استراتيجيتان من طراز (تو-95 إم إس) تابعتان للقوات الجوية الفضائية الروسية، يوم 23 يوليو 2019، تحليقًا مخططًا في المجال الجوي فوق المياه الدولية ببحر اليابان".

وتابعت وزارة الدفاع الروسية: "في منطقة جزر توكتو اقتربت من القاذفتين الروسيتين مقاتلتان كوريتان جنوبيتان من طراز (F-16)، نفذتا مناورات غير مهنية، معترضتين مسار حاملتي الصواريخ الاستراتيجيتين الروسيتين مما شكل تهديدا لأمنهما".