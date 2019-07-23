صرح قائد البحرية الإيرانية الأميرال حسين خانزادي، إن بلاده تضع عينيها على "السفن الأمريكية التي تسير بمنطقة الخليج"، ولديها أرشيف مصور بكامل تحركاتها.

وأضاف أن بلادة تراقب سفن "العدو خاصة أمريكا" لحظة بلحظة بداية من بلد المنشأ وحتى لحظة دخولها المنطقة، وفقا لما نقلته "سكاي نيوز".

وأوضح القائد العسكري، أنه تم التقاط صور لبارجة عسكرية في مضيق هرمز، تم بواسطة طائرة إيرانية مسيرة،لكن الولايات المتحدة أكدت أنها أسقطت طائرة الإيرانية المسيرة قبل اقترابها من البواح الحربية في المضيق.

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن الإيرانيين يميلون إلى المبالغة بشأن قدرات جيشهم، الذي ينقسم إلى قسمين الأول المسؤول عنه خانزادي، والآخر تابع للحرس الثوري أو الجيش الموازي في البلاد.

وهناك تزايد في التوتر بين العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، خاصة مع نشر الأخيرة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" ومحموعة القاذفات الستراتيجية "بي 52" في المنطقة خلال مايو الماضي.

وتصاعد الأمر عندما هددت واشنطن علي توجيه ضربة عسكرية لإيران بسبب اسقاط الأخيرة طائرة أمريكية مسيرة، لكن الرئيس المريكي دونالد ترامب تراجع في اللحظة الأخيرة.