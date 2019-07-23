أعربت طوكيو عن احتجاجها لموسكو وسيول بسبب حادث وقع قرب جزر تاكيشيما "دوكدو" المتنازع عليها في بحر اليابان، انطوى على محاولة طائرات حربية كورية جنوبية اعتراض قاذفة روسية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" نقلا عن وكالة أنباء "كيودو".

وقالت الحكومة اليابانية، إن "مثل هذه التصرفات فوق أراضينا غير مقبولة"، مضيفة أن الاحتجاج تم نقله عبر القنوات الدبلوماسية.

وتعتبر جزر تاكيشيما موضع خلاف بين طوكيو وسيول، وتقول اليابان إن كوريا الجنوبية احتلت بشكل غير قانوني هذه المنطقة التي سبق أن جرى ضمها إلى الإمبراطورية اليابانية عام 1905.

من جهتها، تصر السلطات في كل من سيول وبيونج يانج على أن هذا الأرخبيل الصغير، الذي تسميه "دوكدو"، كان عبر التاريخ جزءا لا يتجزأ من الدولة الكورية.

وزعم الجيش الكوري الجنوبي أن قاذفة روسية اخترقت مرتين المجال الجوي التابع للبلاد فوق البحر الشرقي -بحر اليابان- قرب جزر دوكدو صباح اليوم.

من جهتها، كذبت الدفاع الروسية إعلان سيول خرق قاذفة روسية أجواء كوريا الجنوبية، واتهمت القوات الجوية الكورية بإجراء "مناورات غير مهنية" فوق بحر اليابان خلال تنفيذ طائرتين روسيتين تحليقا فوق المياه الدولية ببحر اليابان في منطقة جزر دوكدو.