طالب المخرج محمد فاضل، الدولة بإعادة توثيق ثورة يوليو فنيا، من خلال مجموعة من الأفلام التسجلية والوثائقية والروئية، وكذلك إعداد أفلام تظهر عظمة ثورة 30 يونيو.

وأضاف "فاضل" في مدخلة هاتفية مع غرفة الأخبار بالقناة الأولى في التليفزيون المصري، أن ثورة 23 يوليو بدأها الجيش وتبناها الشعب، مثل ثورة 30 يونيو الذي بدأها الشعب وحماها الجيش، مؤكدا أن هذه الثورات أظهرت حقيقة الشعب المصري العظيم.

وأكمل: "ثورة 23 يوليو أظهرت أنه لأول مرة يحكم المصريون مصر، فقد غيرت الحكم المصري من استعماري ملكي إلى حكم الشعب، ويجب أن يكون هناك أعمال سينمائية ودرامية لإظهار ما حدث في ثورة يونيو".

وتابع: "الفن تنبى أيضا الثورة منذ بدايتها من خلال كلمات صلاح جاهين وألحان كمال الطويل، وأصوات عبد الحليم وعبد الوهاب وشادية وأم كلثوم وغيرهم من المطربين المصريين الذين عبروا بأصواتهم عن مشروعات وأحلام ثورة يوليو".

واستطرد: "وثقت السينما المصرية أيضا في ذلك الحين الثورة، من خلال عدة أفلام كبيرة مثل (الأرض) الذي أدى بطولته محمود المليجي، و(شروق وغروب) لرشدي اباظة وسعاد حسني، (القاهرة 30)، و(لا وقت للحب) لرشدي أباطة وفاتن حمامة، و(رد قلبي) أحمد مظهر ومريم فخر الدين وغيرها من الأعمال، ورغم هذا فأنا أطالب الدولة بتبني إنتاج عدد آخر من الأفلام الحديثة التي توثق هذة الثورة العظيمة".