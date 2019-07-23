تنظم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، يوماً مفتوحاً لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها وأولياء الأمور، وذلك يوم السبت المقبل، بمقر الجامعة بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

ويشمل برنامج اليوم المفتوح، محاضرة عن تطور التكنولوجيا خلال السنوات القادمة وكيفيه مواكبتها، وذلك بغرض تعريف الطلاب على بعض الأنشطة والتجارب الأكاديمية، ولقاء أعضاء هيئة التدريس للتعرف على تخصصات الدراسة بالجامعة وطرق تطبيق النظام الياباني فس التعليم الذي يعتمد على التطبيقات العملية والابتكار.

وتنظم الجامعة جولة للحضور في المرحلة الأولى من المقر الدائم للجامعة، وكذا المدينة الجامعية ومبنى الأنشطة الطلابية الذي يضم حمام سباحة مغطى، صالة بلياردو، صالة إسكواش، ملاعب كرة قدم، ملاعب تنس وملاعب لكرة اليد.

ويشارك الطلاب ببعض الأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافة اليابانية، وإجراء الطلاب باختبار تحليل الشخصية والذي يساعدهم على تحديد اختيارهم للكلية التي سيلتحقون بها من خلال التعرف على إمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم.

وقال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن الحرم الجامعي الدائم للجامعة والمقام على مساحة 200 فدان بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه ممولة من الحكومة المصرية، مبينا أن الحرم الجامعي يضم المبانى التعليمية للكليات، المعامل، مبنى التميز، المكتبة المركزية، لافتا إلى أن الجامعة تعد نموذجاً للتعاون المثمر بين مصر واليابان ما سيكون له أثراً كبيراً في النهوض بمنظومه التعليم الجامعية بمصر.

ولفت إلى أن الجامعة تهدف إلى بناء قدرات الموارد البشرية وتنميتها في مجال العلوم والتكنولوجيا في مصر والدول الأفريقية، مبينا أن الجامعة بدأت استقبال طلبات التسجيل والقبول للعام الجامعي الجديد وذلك بكليتي الهندسة وإدارة الأعمال الدولية، ويتم التسجيل من خلال الموقع الرسمي للجامعة www.ejust.edu.eg.