ضبط سيدة ونجليها وحفيدها متهمين بقتل عاملي خردة رميا بالرصاص

أنهت سيدة ونجليها وحفيدها بالوراق، حياة شابين رميا بالرصاص بسبب تعطيلهما للطريق، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وتلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم الوراق، بلاغا بإصابة شخصين في مشاجرة بشارع الفحام بدائرة القسم، تبين إصابة شابين بطلقات نارية وتوفي على الفور إثر مشاجرة بين المجني عليهما وسيدة ونجليها وحفيدها.

وكشفت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء محمد عبد التواب نائبه، أنه أثناء مرور عربة كارو ملك عاملي خردة بالشارع تعطلت إحدى عجلاتها فتوقفا العاملين لتغيير الكاوتش ما إدى إلى توقف حركة الشارع، وخرجت السيدة تتشاجر معهما لتعطيل الحركة المرورية وانضم لها نجليها تشاجروا معهما وتطورت المشاجرة بين الطرفين للسباب والضرب بالأيدي.

وخرج حفيدها حاملا سلاح ناري وأطلق عليهما وابلا من الأعيرة النارية، وتمت إصابتهما وتوفيا على الفور.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وجار العرض على النيابة العامة.