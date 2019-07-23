كشف القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تواصل مع الجهات الأمنية للسماح بزيارة المتهمان بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبومقار بوادي النطرون، والمحكوم عليهما بالإعدام.

وأضاف حليم، لـ"الوطن"، أن الجهات المسئولة وافقت على طلب البابا، وتم التصريح بالزيارة لأحد الأباء الكهنة ليزورهم.

وأشار حليم، إلى أن القس بولا اسحق زار الراهبان في السجن فعلا، وأطمئن على حالتهما الصحية.

يذكر أن محكمة جنايات دمنهور حكمت في أبريل الماضي، بالإعدام على الراهب المجرد أشعياء المقاري، والراهب الحالي فلتاؤس المقاري، بسبب قيامهم بقتل الأنبا إبيفانيوس في 29 يوليو الماضي داخل الدير.

وكان البابا كشف خلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا، أن الكنيسة ترسل قسًا للاطمئنان على حالة المتهمان، وتهتم بأبديتهما وتتمنى أن يتقبل الله منهما التوبة، قائلا: "ما حدث جريمة وأمر مؤسف ومحزن، أنا متأثر لقتل الأسقف وللحكم على الراهبين، ونصلي لأجل توبتهم، المهم السماء".

ولدى الكنيسة لجنة خاصة تابعة للمجمع المقدس تحت اسم "خدمة السجون" يتولى الإشراف عليها الأنبا دماديوس، أسقف أكتوبر وأوسيم، مهمتها زيارة المسيحيين القابعين في السجون، وإرسال قساوسة لإقامة القداسات في الأعياد، والاهتمام بالمسجونين روحيا ونفسيا.