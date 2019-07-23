بحث الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسؤولى 8 بنوك صينية، في جلسة مفاوضات، إجراءات الحصول على الشريحة الثانية من تمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين، على رأس وفد يضم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام، مساعد الوزير، والمشرف على مكتب الوزير.

ومن المقرر أن يتم التوقيع على حصول وزارة الإسكان على هذه الشريحة غدا، بهدف استكمال أعمال تنفيذ 20 برجا، متعددة الأنشطة والاستخدامات بالعاصمة الادارية الجديدة.

كما عقد الجزار جلسة مباحثات مع مسؤولى شركة "CSCEC" الصينية، التي تتولى تنفيذ 20 برجا بمنطقة الأعمال المركزية، لمراجعة الموقف التنفيذي للأعمال المنفذة.

أكد وزير الإسكان على أهمية هذا المشروع، الذي يعد علامة مميزة بالعاصمة الإدارية، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية، وتكثيف المعدات والعمالة بالموقع، مشيدا بالتعاون القائم مع الشركة الصينية، خاصة في ظل العمل على تنفيذ مركز تدريب للعمالة المصرية على أحدث ما وصل إليه قطاع التشييد والبناء.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "CSCEC" الصينية، تتولى تنفيذ 20 برجاً بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتوسطها البرج الأيقوني، أعلى برج بأفريقيا، بارتفاع 385 متراً، حيث ستتعدد استخدامات البرج بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.