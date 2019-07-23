هنأت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المصريين بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وكتبت الدكتورة سحر نصر، عبر حسابها على "إنستجرام"،: "أتقدم بخالص التهاني للشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، فكانت تلك الثورة بمثابة العبور الأول لبلدنا الغالية للوصول إلى العزة والكرامة".

وأضافت سحر نصر: "فلنستكمل معا البناء والعطاء لوطننا العظيم حتى نحيا في عزة وتقدم وإزدهار.. تحيا مصر".

واحتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذكرى مرور 67 عاما على قيام ثورة 23 يوليو، مؤكدا أنها أظهرت رغبة الشعب في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة.

وكتب الرئيس، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، اليوم: "نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة يوليو المجيدة التي ضربت مثلا على وعي الشعب المصري العظيم، وإن ثورة 23 يوليو أظهرت رغبة الشعب في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة".