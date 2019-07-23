أكدت سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر، أن ثورة 23 يوليو تدعونا للفخر والاعتزاز بعد أن نال الشعب المصري استقلاله وحريته، بعد حقبة كبيرة من الاستعمار، خاصة أنها حققت آمال الشعب وطموحاته، وأحدثت تغييرات سياسية واقتصادية سيظل يذكرها التاريخ.

وأضافت السكرتارية برئاسة أحمد الغنام عضو نقابة الإنتاج الحربي، ومحمد ربيع عضو نقابة الصحافة والطباعة، أن 67 عاما لم ينس فيها التاريخ أن ثورة يوليو لم تكن حكاية الشعب المصري فحسب، بل كانت حكاية شعوب من الثائرين الذين رفضوا القهر والظلم وتمردوا على الاستعمار، فكانت بوتقة انصهرت فيها حركات التحرر الوطني في العالم العربي وإفريقيا، لتبقى مصر دائما قاعدة النضال والدفاع عن الحقوق المسلوبة، وتحولت إلى حركة ملهمة للثورات الأخرى، فحلم الثورة لم يقتصر على تحقيق الوحدة العربية ، لكنه كشف عن وجه مصر الإفريقي وانتمائها الأصيل للقارة، فساندت حركات التحرر في إفريقيا والعالم العربي وقادته نحو عهد جديد من العزة والكرامة، واستمرت فى تقديم الدعم اللوجيستي للدول المحررة على كافة الأصعدة.

وأشارت السكرتارية أنه في ظل احتفائنا بثورة يوليو المجيدة لا يجب أن ننسى أن ثورة 30 يونيو 2013 التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي الامتداد الطبيعي لثورة يوليو الأم، خاصة في ظل مشروعات تنموية عملاقة، وهو ما يدفعنا للمطالبة بضرورة مواصلة العمل والعطاء في كافة مناحي الإنتاج والخدمات، من أجل مستقبل أفضل للوطن وتوفير الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي، وأضافت أن ما تشهده مصر من تقدم وازدهار ومكانة مرموقة بين دول العالم يدعونا للفخر والافتخار بمستقبل بلدنا.