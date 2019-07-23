كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته لمعدل النمو العالمي خلال العامين الجاري والمقبل.

وأعلن "صندوق النقد" في تقرير صادر أمس، بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن معدل النمو العالمي لا يزال ضعيفا، مؤكدا أنه منذ صدور التقرير ذاته عن شهر أبريل الماضي، واصلت الولايات المتحدة رفع التعريفات الجمركية على واردات صينية معينة، واتخذت الصين إجراءات انتقامية برفع التعريفات الجمركية على مجموعة فرعية من وارداتها من الولايات المتحدة.

وتوقع صندوق النقد في تقريره، أن التنبؤات بناء على تلك الخلفيات تشير إلى وصول معدل النمو العالمي إلى 3.2% خلال العام الحالي 2019، على أن يرتفع إلى 3.5% في 2020.