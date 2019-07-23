كتبت الصفحة الرسمية لـ"إسرائيل في مصر"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الدكتور دافيد جوفرين، سفير دولة إسرائيل في مصر حضر بمرافقة أعضاء البعثة الدبلوماسية وكبار موظفي السفارة عرض سينمائي لفيلم "الممر"، وذلك بعد النجاح الملحوظ الذي حققه الفيلم في أسابيع عرضه، وأيضاً الشهرة الواسعة التي يتمتع بها المخرج شريف عرفة، حسب وصف الصفحة.

وأضافت الصفحة في منشورها: "كان الفيلم يتحدث عن الماضي البعيد.. زمن الحروب والخسائر التي يكرهها الشعبين، فالتاريخ الأقرب إلى الشعبين يعود إلى أربعة عقود، فمنذ 40 عاماً يعيش الشعبان الإسرائيلي والمصري متجاوران ومتفاهمان ومتعاونان في الأخطار التي تُحدق بالمنطقة".

واستقبل الشعب المصري تلك التعليقات بسخرية ورفض شديد لكل ماجاء فيها، وشن المصريون الهجوم على الإسرائليين، حيث كتب أحمد فاتح: "يارب يكون الفيلم عجبكم و فكركم بالذكريات الجميلة يوم ماخدتم على قفاكم"، وقال محمد سعيد: "كنت حاسس بإيه وأنت بتتفرج"، وقال رضا: "ما انتوا جبلات"، وقالت نسمة توحيد: "الفيلم ده اتعمل علشان يعرفكو إننا مش ناسيين ومش هننسى"، وقال مصطفى: "هتفضلو العدو الأول لينا واحنا مش بناكل من الكلام دا يا دافيد مسيرنا نتقابل".

وقال محمد رجب: "بجح أوى"، وقال إسلام: "هما متجاورتين ماشي.. بس برده انتو أعدائنا ليوم الدين"، وقال كريم مسعود: "الشعبان بيكرهوا بعض"، وقال يحي: "أي هبل وخلاص"، وقال محمد حلمي: "بس بقولكوا إيه شوفتوا الجيش عمل إيه معاكوا وكان عدد الجنود المصريين وانتو كان عددكوا كام".

وقال محمد صبري: "انتو هتفضلو طول الوقت ليوم الدين أعدائنا مهما عملتم وإحنا هنفضل أعدائكم مهما عملنا من معاهدات".

فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، محمد جمعة، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، أحمد رزق، هند صبري، وشريف منير، وتأليف وإخراج شريف عرفة.