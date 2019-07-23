خطوات حجز قطارات عيد الأضحى إلكترونيا عبر موقع سكك حديد مصر

أعلنت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المدرجة بجداول التشغيل اليومية، ابتداءً من صباح اليوم، على أن تطرح غدا مقاعد القطارات، التي ستتحرك في 7 أغسطس.

وتستعرض "الوطن" خطوات حجز تذاكر القطارات عبر الموقع الرسمي لسكك حديد مصر كالتالي:

1) الدخول على موقع سكة حديد مصر من هنـــــا.

2) تسجيل مستخدم جديد: بإدخال بيانات المستخدم، اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، والهاتف.

3) الدخول إلى النظام: بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

4) اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

5) في حالة وجود مقاعد متاحة، يختار المستخدم رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة.

6) إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

7) يعرض النظام بيانات الحجز، ويمكن طباعة البيانات، وإرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم.

8) في موعد الرحلة يتجه المستخدم للمقعد المحدد بحسب القطار والعربة ورقم المقعد في بيانات الحجز، ويعرض المستخدم بيانات الحجز للمختص في القطار عند الطلب.