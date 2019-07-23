قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، اليوم، إن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على وضع التشريعات التى تحتاجها الدولة للدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية، ولم يتجاهل دوره الرقابى على أعمال الحكومة، تطبيقاً للنصوص الدستورية المنظمة لعمل البرلمان. ومن المقرر أن يعقد «حسب الله»، غدًا، مؤتمراً صحفياً لعرض حصاد دور الانعقاد الرابع، الذى انتهى قبل أيام، على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، حيث حرصت الأمانة العامة للمجلس على توفير شاشة كبيرة لعرض الإحصاءات والإنفوجرافات المعلوماتية، عما تم إنجازه على المستويين التشريعى والرقابى.

وأكد المتحدث باسم المجلس، لـ«الوطن»، أن المؤتمر يستهدف توضيح الحقائق حول ما تم إنجازه من قوانين خاصة بالحماية الاجتماعية، فى ضوء تكليفات القيادة السياسية، والتشريعات المتوقع إصدارها فى دور الانعقاد الخامس والأخير فى الفصل التشريعى الأول، وعلى رأسها التعديلات على القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، وقانون مجلس الشيوخ، باعتباره «الغرفة الثانية للبرلمان».

وكان مجلس النواب أصدر، فى نهاية دور الانعقاد الرابع، بياناً بما تم إنجازه على المستوى التشريعى، موضحاً أنه جرى إصدار نحو 156 قانوناً، بإجمالى 1701 مادة.

ومن أبرز التشريعات التى صدرت فى المجال الاقتصادى، قانون «الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية»، وتعديل بعض أحكام قوانين «الاستثمار والثروة المعدنية، وتنظيم أنشطة سوق الغاز، وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى».

وتضمنت تشريعات الحماية الاجتماعية 3 قوانين لتنظيم الجهات والهيئات القضائية، وتعديل قوانين «المحكمة الدستورية العليا، وزيادة المعاشات العامة والعسكرية، والحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، وتنظيم ممارسة العمل الأهلى».