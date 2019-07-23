قال قائد القوات البحرية الإيرانية، حسين خانزادى، اليوم، إن إيران تمتلك طائرات مسيرة عابرة للقارات، مشيراً إلى أن استخدامها مدرج على جدول أعمال الجيش الإيرانى.

وأضاف «خانزادى»، حسبما نقلت قناة «روسيا اليوم»، أن طهران ترصد كل البوارج، خاصة الأمريكية، من نقطة انطلاقها حتى دخولها المنطقة، فيما تعجز «واشنطن» عن رصد جميع القوات الإيرانية فى مياه الخليج، متوعداً بـ«مباغتة العدو فى أى حرب»، على حد قوله.

وقال قائد «البحرية الإيرانية»، إن ناقلة النفط البريطانية، التى احتجزتها «طهران» قبل أيام، انتهكت قوانين الملاحة البحرية عبر سيرها فى الاتجاه المعاكس، وإطفاء أجهزة التتبع فى «مضيق هرمز»، وهو الحادث الذى جاء بعد توقيف السلطات البريطانية ناقلة إيرانية خلال عبورها مضيق جبل طارق.

"واشنطن": سنبنى تحالفاً دولياً لحراسة "مضيق هرمز"

وأكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم، أن الولايات المتحدة بصدد بناء تحالف دولى لحراسة «مضيق هرمز»، مشيراً إلى أنه سيشمل دولاً من جميع أنحاء العالم، وأضاف، فى تصريحات لقناة «العربية» الإخبارية، أن «واشنطن تعمل على تغيير سلوك قادة طهران، وتسعى لتشكيل تحالف يقوم بدوريات فى مضيق هرمز، من أجل بقاء الممرات البحرية مفتوحة».

"موسكو": لا نفهم الاقتراح ولم تتم دعوتنا

من جانبه، نفى نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، اليوم، تلقى بلاده أى مقترحات من الولايات المتحدة بشأن مبادرة «واشنطن» بشأن التحالف، مشيراً إلى أن موسكو تؤيد فكرة الأمن الجماعى فى المنطقة، لكن «بوجدانوف» قال فى الوقت ذاته إنه «لا يفهم ما يقترحه الأمريكيون».

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم، كل الأطراف فى «مضيق هرمز» إلى ضبط النفس وتجنّب التصعيد.

وأكد وزير الخارجية الإيرانى، محمد جواد ظريف، اليوم، أن «إيران لا تريد المواجهة مع بريطانيا فى قضية الناقلتين النفطيتين».