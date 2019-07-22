واصلت السلطات الإيرانية، اليوم، تصعيد التوتر مع الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث أعلنت طهران، اليوم، توقيف 17 شخصاً، فى سياق عملية تفكيك «شبكة تجسس» تابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية، مؤكدة أنه تم الحكم على بعضهم بالإعدام، فيما قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، فى تصريح أوردته قناة «الحرة»، إن ادعاء طهران القبض على 17 جاسوساً أمريكياً «أمر مستبعد».

ونشرت وكالة «فارس» الإيرانية، اليوم، أول صورة يظهر فيها أفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية التى احتجزها الحرس الثورى الإيرانى فى مضيق هرمز، يوم الجمعة الماضى، حيث ظهر أفراد طاقم الناقلة «ستينا إمبيرو»، وعددهم 23، جالسين فيما لم تظهر وجوههم بشكل واضح.

واتصل وزير الخارجية البريطانى، جيرمى هانت، أمس، بنظيرَيه الفرنسى، جان إيف لودريان، والألمانى هايكو ماس «من أجل مناقشة الاحتجاز غير الشرعى» من جانب إيران لناقلة النفط، بحسب وزارة الخارجية البريطانية، وقالت الوزارة إنهم «اتفقوا على أن العبور الآمِن للسفن فى مضيق هرمز أولوية قصوى للدول الأوروبية، على أن يتم فى الوقت نفسه تجنّب أى تصعيد فى المنطقة».

أما عن النفط الإيرانى، فرفض وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الكشف عن هوية الجهة التى ستستورده، أو الطريقة التى ستتبعها إيران فى تصدير النفط، التفافاً على العقوبات الأمريكية، وفى مقابلة أجرتها معه قناة «سى إن إن» الأمريكية، قال: «سنواصل بيع النفط، ولكن كيف ولمن، سيبقى سراً من أسرار دولتنا».

"بلومبرج": "طهران" تخزن النفط فى موانئ صينية

وكشف تقرير لوكالة «بلومبرج» أن إيران تخزن ملايين براميل النفط فى الموانئ بالصين. فيما زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 51 سنتاً أو 0.8% إلى 62.98 دولار للبرميل، بعدما لامس 63.47 دولار فى وقت سابق.