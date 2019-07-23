قال جيمس زان، رئيس قسم الاستثمار والمشاريع بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، إن مصر تقدم تجربة مهمة وملهمة فى الترويج للاستثمارات، وحافظت على مكانتها كأكبر مستقبل للاستثمارات فى أفريقيا.

وأوضح «زان» خلال لقائه، اليوم، وزيرة الاستثمار، أنه «رغم انخفاض تدفقات الاستثمارات العالمية بنسبة 13% فى 2018، فإن مصر واحدة من ضمن الدول الأكثر جذباً للاستثمارات فى العالم، خاصة الاستثمارات ذات القيمة المضافة، ومن ضمن أبرز الاقتصادات النامية».

وأشار إلى أن مصر حققت نجاحاً كبيراً فى تحسين البيئة الاستثمارية بشكل أفضل من التقارير، ووفقاً لتقديرات «الأونكتاد» فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر تعد أكثر بنحو 30% من المعلن، مرجعاً ذلك لطرق القياس التى قال إنها لم تذكر توسعات الشركات وشراء المعدات.

وعرض «زان» خلال اللقاء مساعدة منظمة «الأونكتاد» لتطبيق أفضل المعايير الدولية لجمع وإنتاج بيانات الاستثمار، حتى تعكس التقارير الصورة الحقيقية للاستثمار فى مصر، موضحاً أنه وفقاً لتقديرات «الأونكتاد» تمثل تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر نحو 17% من إجمالى رأس المال، كما تمثل قيمة الأسهم فى سوق الأوراق المالية نحو 46.7% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو رقم مرتفع مقارنة بباقى دول العالم.

وأوضح أن تقارير متابعة الاستثمار الصادرة عن «الأونكتاد» أظهرت خلال السنوات الماضية أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات. فيما أكدت وزيرة الاستثمار أن التعديلات التى أقرها مجلس النواب، هذا الشهر، على قانون الاستثمار تواكب أفضل الممارسات العالمية للاستثمار، كما وافق البرلمان على منح حوافز لتوسعات المشروعات القائمة، ما يسرع من نمو الشركات.