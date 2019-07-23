قال المعهد العالي للسينما عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إنه تبقى 45 يومًا على بدء اختبارات القدرات بالمعهد.

ونشر المعهد عددا من الإرشادات الخاصة بكل قسم لكي يتدرب عليها المتقدمون قبل البدء في الاختبارات، وتستعرضها "الوطن" على النحو التالي:

أولًا: أقسام السيناريو والإخراج والمونتاج

1- عليك بمشاهدة أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية وقائمة أهم 100 فيلم عربي تصلح لإتمام هذه المهمة.

2- عليك بمشاهدة الأفلام الحاصلة على جوائز "الأوسكار" و"كان" و"برلين" في الأعوام الخمسة الماضية.

3- مطلوب مشاهدة فيلم واحد يوميًا على الأقل عربي أو أجنبي من الآن وحتى بداية شهر أغسطس (بدءًا من أول أغسطس عليك التدرب على تحليل فيلم واحد كل يومين).

4- الاطلاع على اختبارات الأعوام الماضية والتدرب على حلها.

5- عليك بقراءة كتاب فن الفرجة على الأفلام.

6- بالنسبة للمتقدمين لقسمي الإخراج والمونتاج يستحب قراءة كتاب التكوين التشكيلي لعبد الفتاح رياض.

7- قراءة الروايات والقصص القصيرة وخاصة المجموعات القصصية التي كتبها الأديب يوسف إدريس ونجيب محفوظ.

ثانيًا: قسم الإنتاج

1- عليكم بقراءة مذكرة مبادئ الإنتاج التي تباع في المكتبات المحيطة بالمعهد.

2- قراءة الملفات الخاصة بالمادة العلمية المبسطة والمعلومات العامة.

3- الاطلاع على اختبارات الأعوام الماضية والتدرب على حلها.

ثالثًا: قسم هندسة الصوت (الشعبة العلمية علوم ورياضيات فقط)

1- عليك أولًا مراجعة فصل الصوت في مقرر الفيزياء بالثانوية العامة,

2- حاول أن تتعرف على أصوات الآلات الموسيقية المختلفة والتمييز بين الأصوات المتشابهة.

3- تدرب على التقاط التفاصيل الصوتية المميزة لكل بيئة مكانية: (حارة شعبية - حقل في قرية - حديقة).

4- تدرب على استخلاص السمات الصوتية المميزة للفنانين والمشاهير ولزماتهم الصوتية.

5- راجع مذكرة الصوت ضمن المادة العلمية المبسطة.

6- عليك بمشاهدة أهم الافلام في تاريخ السينما المصرية وقائمة أهم 100 فيلم عربي تصلح لإتمام هذه المهمة.

رابعًا: قسما هندسة المناظر والرسوم المتحركة

1- عليكم بالتدرب على رسم الطبيعة الصامتة.

2- عليكم بالتدرب على رسم المنظور (خاص بقسم هندسة المناظر فقط).

3- عليكم بمشاهدة أهم افلام الرسوم المتحركة مثل إنتاج شركة بيكسار بالنسبة للمتقدمين لقسم الرسوم المتحركة بمعدل فيلم كل يوم حتى أول أغسطس.

4- في حالة المتقدمين لقسم هندسة المناظر عليك بمشاهدة أهم الافلام في تاريخ السينما المصرية وقائمة أهم 100 فيلم عربي تصلح لإتمام هذه المهمة.

خامسًا: قسم التصوير

1- عليكم بالتدرب على التصوير الفوتوغرافي وعلى توظيف الإضاءة بأسلوب متميز.

2- عليكم بقراءة كتاب في التصوير الفوتوغرافي بالإضافة إلى قراءة مذكرة التصوير الضوئي.

3 عليك بقراءة أي كتاب عن المصطلحات المستخدمة في مجال الحاسب الآلي.

4- عليك بقراءة بعض المقالات التي تتحدث عن الحيل السينمائية وأحدث المصطلحات المستخدمة في مجال التصوير السينمائي.