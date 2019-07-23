احتفى الإعلامي عمرو عبد الحميد، بالذكرى الـ 67 لثورة 23 يوليو 1952، واصفًا إياها بالثورة البيضاء التي امتدت تأثيرها من مصر إلى محيطها العربي والأفريقي والإقليمي، وذلك خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "عبد الحميد"، اليوم الثلاثاء، أن فكرة الثورة كانت تتمحور حول التخلص من الاستعمار والتحرر الوطني، مهنئا المصريين بعيد ثورة يوليو، قائلًا: "كل عام وكل المؤمنين بمبادئ ثورة يوليو في كل مكان في العالم بألف خير".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تدوينه له اليوم: "نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالا على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبته الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة".

كما هنأت انتصار السيسي قرينه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري صباح اليوم بتدوينه لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: "أهنئ الشعب المصري العظيم بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، والتي تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعباً وجيشاً من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله، لتظل ذكرى ثورة يوليو شاهداً على إرادة هذا الشعب".