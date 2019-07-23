أكد خالد مصطفى، الباحث المتخصص في الشؤون البريطانية، أن وصول بوريس جونسون لمنصب رئيس الوزراء في بريطانيا داء متأخرًا، حيث كان من أقوى المرشحين لتولي رئاسة الحكومة البريطانية عقب الاستفتاء الذي تم في 2016 ولكنه انسحب فجأة، وتم اختيار تريزا ماي رغم كون تنصيفها الرابعة، مؤكدًا أن وصوله لرئاسة الحكومة البريطانية منطقي لأنه أكثر المرشحين شعبيا.

وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن جونسون قاد مجموعة الـ 12 هي المجموعة التي أوجدت الانشقاق داخل مجلس العموم البريطاني وظلت تحارب رئيس الوزراء في الخفاء حتى استقالت، مؤكدًا أن جونسون سيواجه العديد من المشكلات خلال رئاسته للحكومة البريطانية.

وأشار الباحث المتخصص في الشؤون البريطانية، إلى أن أبرز هذه المشكلات هي توحيد بريطانيا مثلما تحدث اليوم عقب اختياره رئيسا للحكومة البريطانية، والمشكلة الثانية هي إيران، والثالثة هي ما سيفعله مع وزارة الدفاع البريطانية التي طالبت بزيادة الحصة المالية لقواتها البحرية، وسيكون النقطة الثالثة هي أصعب المشكلات أمام جونسون.

وأكد أنه يرى أن إيران أحد الأذرع البريطانية الأمريكية في الشرق الاوسط ، مستشهدًا بأنه عندما قامت إيران باحتجاز ناقلة بريطانية لم تأتي قوات الإنقاذ البريطانية إلا بعد ساعة من الاحتجاز، وكانت من الممكن السيطرة على الموقف ولكنها تركت السفينة تدخل هرمز، مضيفًا: "هي رسالة عاوزة تبلغنا بيها بريطانيا بأن الأيدي العليا في منطقة الخليج هي الأيدي الإيرانية".