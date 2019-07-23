أعلن منتدى "يوسف زيدان للثقافة العربية" ببيروت، اسم الفائز بجائزة الإبداع الأدبي للشباب العربي، هي تيسير النجار عن مجموعتها القصصية "جئتك بالحب"، الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأضاف الدكتور يوسف زيدان، على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الفائزة بجائزة إبداعات الشباب لهذه الدورة، سوف تستلم جائزتها (درع الفائز + مبلغ 100 ألف جنيه) بعد بضعة أسابيع، في احتفالية خاصة يقيمها "منتدى يوسف زيدان للثقافة العربي / بيروت" بالقاهرة، خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل، بحضور أمين عام المنتدى، السيدة آسية قاسم، وأعضاء مجلس إدارة المنتدى، وعدد كبير من نجوم الفكر والثقافة في مصر ولبنان.

يشار إلى أن منتدى يوسف زيدان للثقافة العربية ببيروت، بأمانة السيدة آسية قاسم، قد أطلق جائزة الإبداع الأدبي للشباب العرب، وخصص الدورة الأولى (دورة العام 2019 المخصصة لمصر) وذلك في مجالات: الرواية، المجموعات القصصية، دواوين الشعر. ويحصل الفائز لهذه الدورة في احتفالية خاصة على درع الجائزة وقيمتها المالية (مأئة ألف جنيه مصري).