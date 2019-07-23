تدافع القيادة السياسية في مصر حاليًا عن الدين من جماعة الإخوان الإرهابية الذين يدعوا ظلما وبهتانا أنهم رجال دين، حسبما أكد الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامجه "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، موضحًا أن تّدين الرئيس عبدالفتاح السيسي لا ينال إعجاب تنظيم الإخوان لأنه ليس على مزاجهم.

وقال "الديهي": "ربما إحنا مش محظوظين في هذا الزمان إننا شوفنا خلقة الإخوان، لكن من جانب آخر إحنا جيل محظوظ إننا شوفنا لحظات الانكسار بتاعتهم، الإخوان بيتعاملوا كأنهم معاهم توكيلات من ربنا، أسوأ مكان في جنهم محجوز ليهم".

وتابع مقدم "بالورقة والقلم"، إن جماعة الإخوان الإرهابية يريدون أن يسير الجميع على دين مؤسس جماعتهم حسن البنا: "عملوه إله عجوة وبيعبدوه وعاوزين يطوفوا حوله".