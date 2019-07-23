"لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالحد الأدنى للقبول في أي كلية، قبل انتهاء فرز رغبات طلاب المرحلة الأولى"، هذا ما أكده سيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، حيث ذكر أن تنسيق الكليات متوقف على اختيارات الطلاب، "لو في 1000 طالب غيروا رغباتهم لكلية معينه، ده هيغير الحد الأدنى للقبول في الكليات".

وأضاف "عطا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على قناة "ON E"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن 120 ألف طالب قدموا في المرحلة الأولى من التنسيق حتى الآن، والمستهدف في هذه المرحلة هو 134 ألف طالب، مناشدًا الطلاب بعدكم التأخر عن تقديم رغباتهم قبل الساعة السابعة مساء غدٍ الخميس.

وأوضح المشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن أي طالب لديه الحق في الدخول إلى موقع التنسيق للتأكد أو لتغير رغباته، قبل انتهاء الوقت المخصص.