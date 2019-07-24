تمكنت أجهزة مباحث القليوبية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهمين بسرقة خزينة مكتب بريد القلج على طريقة فيلم "لصوص ولكن ظرفاء"، حيث تبين أن 3 متهمين وراء الواقعة، وهم "عاطل ومقيم بعزبة الهجانة بالقاهرة، وبائعا خضار مقيمان بالقلج " وجرى ضبطهم وبحوزتهم 150 ألف جنيه فقط من جملة المبلغ المستولى عليه وقيمته 450 الف جنيه.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد شريف إلهامي، مأمور مركز الخانكة، بسرقة مكتب بريد قرية القلج التابع للمدينة، فانتقل على الفور اللواء يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية.

وبالمعاينه تبين أن المتهمين أحدثوا كسرا في حائط جراج المعدات التابع للوحدة المحلية للقلج الملاصق لمكتب البريد وسرقوا مبلغ 450 ألف جنيه على طريقة فيلم "لصوص ولكن ظرفاء".

وتوصلت جهود أجهزة الأمن إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أحدهم عاطل من منطقة عزبة الهجانة بالقاهرة، وبائعا خضار من منطقة القلج، وجرى التنسيق مع مباحث القاهرة وألقي القبض على المتهمين الثلاثة وبحوزتهم 150 ألف جنيه فقط وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.