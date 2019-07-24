بعد أكثر من 7 أشهر من المحاكمة، أدانت المحكمة الفيدرالية في الإسكندرية بولاية فيرجينيا الأمريكية رجل الأعمال الأمريكي الإيراني بيجان كيان المُقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمتهم بالمشاركة في حملة سرية للضغط لصالح أنقرة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير بموقعها الإلكتروني مساء الثلاثاء، أن الشريك التجاري السابق لمستشار الأمن القومي السابق مايكل ت. فلين أدين يوم الثلاثاء في ولاية فرجينيا الشمالية بتهمة الضغط سرا لصالح تركيا، وهو ما يمثل نصرا للحكومة بعد أن نظر القاضي في رفض القضية لأن المدعين العامين لم يقدموا الأدلة كافية.

وقالت "وكالة فرات للأنباء ANF" إن السلطات الأمريكية أدانت بيجان كيان، الأمريكي من أصل إيراني، ورجل الأعمال المُقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في القضية الكبرى التي تتهم فيها أنقرة بإدارة حملة للتأثير على القرار الأمريكي.

واعتبرت الوكالة الكردية أن وصول القضاء الأمريكي إلى قراره بأن "كيان" مذنبا، يمثل تأكيدا لإدانة مايكل فلين مستشار حملة ترامب، وأول مستشاريه الرئاسيين للأمن القومي، بالعمل، عبر شركته الاستشارية، مع اثنين من كبار الوزراء الأتراك لتطوير الحملة السرية، التي تتهم بالعمل من خلال "جهود مخادعة" للتأثير على القرار الأمريكي وخاصة فيما يتعلق بقضية تسليم خصم أردوغان المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بكونه العقل المدبر لمحاولة "الانقلاب الفاشل" في صيف 2016.

والمتهم الآخر مع كيان في القضية هو أيكيم ألبتكين رجل أعمال تركي مقرب من أردوغان، وحاول ألبتكين ترتيب اجتماع بين فلين وأردوغان في نيويورك في سبتمبر 2016، عندما كان الرئيس التركي يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أيكيم ألبتكين يملك شركة "إينوفو بي في"، ومقرها هولندا، وتعاقدت مع شركة مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق "فلين" بخصوص الحملة، كستار للحكومة التركية، وفق لائحة الاتهام.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن حكم هيئة المحلفين، الذي جاء بعد تداوله لمدة خمس ساعات، يُعد فوزًا كبيرًا للحكومة الأمريكية بالنظر محاولات وزارة العدل لقمع جماعات الضغط الأجنبية غير الشرعية عقب تحقيق مولر.

كيان، رجل أعمال إيراني أمريكي يبلغ من العمر 67 عامًا، وجهت إليه تهمة التآمر لإخفاء أعمال الضغط لصالح تركيا من وزارة العدل والعمل كوكيل أجنبي غير قانوني.

كانت القضية قد انبثقت من تحقيق مولر، الذي حقق مع فلين لقيامه بدور "عميل غير مسجل" للحكومة التركية.

وبين الأدلة رسالة بريد إلكتروني موجهة من ألبتكين إلى كيان تفيد بحصوله على "الضوء الأخضر" من الوزيرين التركيين لمناقشة تمويل المشروع، قبل أن تجمعهما بعد أسابيع مكالمة فيديو عبر سكايب أكد ألبتكين فيها أنه ربما يجتمع مع "رئيس الوزيرين"، في إشارة واضحة إلى أردوغان.

ويتهم مايكل فلين، المستشار السابق للأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشريكه التجاري بيجان كيان، بأنهما نشطا كعملاء سريين للضغط لصالح تركيا وأنهما حصلا على أموال لإضعاف الداعية التركي فتح الله جولن منافس أردوغان وعدوه اللدود والعمل على تسليمه لتركيا، ضمن حملة مدتها 3 أشهر أطلق عليها اسم "عملية الثقة"، ووجهت الاتهامات إلى كيان وألبتكين في ديسمبر الماضي.