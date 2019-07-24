رئيس وزراء بريطانيا الجديد في حوار سابق: جدي كان مزارع قطن بالدلتا

عرض الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" فيديو لحوار سابق له مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا قبل توليه المنصب إبان شغله لمنصب وزير الخارجية.

وحكى جونسون خلال اللقاء، عن الجذور التاريخية التي تربط عائلته بمصر حيث كان يعمل جده مزارعًا للقطن عام 1935 والتقى بجدته في مصر في أحد الفنادق وتزوجها بعدما شاهدها وهي تتشاجر مع شخص ضايقها.

وقال جونسون: "نحن لدينا علاقات صداقة مع مصر منذ أمد طويل وأنا هنا لأن مصر تمثل لي جانبًا شخصيًا لأن أجدادي التقوا هنا في القاهرة وجدي كان مزارعًا للقطن في الدلتا عام 1935".

وعن لقاء جده وجدته قال جونسون: "كان يجلس في الاستراحة بأحد الفنادق هنا وكانت جدتي قد مرت بموقف قد قام شخص بمضايقتها وكانت تجيد لعبة الجودو وقامت بضرب هذا الشخص وبعد هذا الموقف قرر جدي أنها هي السيدة المناسبة له وبالتالي فإن هناك علاقات تاريخية تتمثل في قصة أجدادي هنا في هذا البلد في مصر".