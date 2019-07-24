يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الأربعاء 24 يوليو، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية حار رطب على القاهرة ومدن الوجه البحري حتى شمال الصعيد، وفي جنوب الصعيد الطقس يكون شديد الحرارة نهارا، لطيفا ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 26 37

الإسكندرية 25 32

مطروح 23 30

شبين الكوم 25 36

طنطا 25 35

دمنهور 25 33

بلطيم 24 31

بورسعيد 24 33

الإسماعيلية 24 36

السويس 24 37

العريش 22 32

دمياط 25 31

الزقازيق 25 36

رأس سدر 25 36

نويبع 29 37

طابا 24 35

سانت كاترين 17 34

شرم الشيخ 29 40

الغردقة 28 39

مرسى علم 30 38

الفيوم 24 38

بنى سويف 24 39

المنيا 24 39

أسيوط 26 39

سوهاج 24 39

قنا 26 41

الأقصر 26 41

أسوان 28 41

حلايب 26 35

شلاتين 24 38

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 29 44

المدينة 27 44

القدس 19 31

طرابلس 22 30

تونس 21 34

الجزائر 22 30

الرباط 20 28

الرياض 27 45

المنامة 32 38

أبوظبى 34 42

الكويت 33 47

بيروت 26 30

عمان 19 34

غزة 22 31

بغداد 28 47

مسقط 29 31

صنعاء 17 30

الخرطوم 27 40