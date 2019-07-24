ضبط عامل سرق "توك توك" تحت تهديد السلاح بسوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض على عامل يقيم بمركز "صدفا" في محافظة أسيوط، لسرقته مركبة "توك توك" من صاحبها بمركز طما تحت تهديد السلاح.

تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما، بورود بلاغ من "محمد. ج. ا. س" (28 عامًا - سائق توك توك)، بأنه في أثناء تواجده بدراجته النارية "توك توك" بـ"بندر طما" طلب منه أحد الأشخاص توصيله لقرية "الأربعين" وبناحية كوبري "طما" العلوي هدده بسلاح ناري والاستيلاء على "التوك توك" قيادته وفر هارباً.

وجه مدير أمن سوهاج، بتشكيل فريق بحث بأشراف العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، بالاشتراك وفرع الأمن العام ووضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، أسفرت التحريات إلي أن مرتكب الواقعة "محمد. ف. ج" ٢٤ عاما عامل ويقيم دائرة مركز صدفا، أسيوط.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، ضُبط المتهم وبحوزته سلاح ناري "فرد روسي محلي الصنع" و3 طلقات من العيار ذانه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتصرف في "التوك توك" بالبيع للمدعو "حسام. ع. ا" (26 عامًا - عامل)، وباعه للمدعو "سالم. ي. س" (16 عاما - عامل)، تمّ ضبطهما وتحفظ على "التوك توك"، وبمواجهتهما قررا بمضمون ما تقدم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.