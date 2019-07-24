أعلن هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، انعقاد مجلس الوزراء اليوم في مقر رئاسة الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وبثّ يونس فيديو مباشر عبر حسابه على "فيس بوك" من أمام مقر مجلس الوزراء بالعلمين، بيّن بدء توافد الوزراء، قائلا: "النهارده هنعمل مجلس الوزراء من مقر العلمين الجديدة، وده المبنى اللي هيكون فيه بعد ساعة أول اجتماع للحكومة في مبنى مجلس الوزراء".

وأضاف يونس: "الدولة المصرية لما قررت تصلح أخطاء السنين اللي فاتت بعد ما كنا عايشين كلنا على مساحة 5% وسايبين باقي مساحة مصر فاضية، بدأت تعمل مدن جديدة في كل ربوع مصر، وعندنا 40 مدينة جديدة بيتعملوا دلوقتي، وفي مدن جديدة في المناطق الساحلية، في المدن الساحرة، وستكون بها حياة طوال العام، وليست مجرد مصيف فقط".

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: "المبنى 5 أدوار ومجهز على أعلى مستوى من التجهيز، ولما قررنا نعمل مجلس الوزراء هنا بندي رسالة للعالم كله، إننا مصممن نطور المنطقة دي عشان تكون شغالة على مدار العام".