وقعت شركة "توتال إيجيبت" اتفاقية جديدة مع شركة "دايناميكس" للتوزيع وتوريد زيوت محركات سيارات فيات، وألفا روميو، في يونيو الماضي.

تأتي الشراكة بعد أن أصبحت شركة "داينامكس" للتوزيع وكيلا حصريا للعلامات التجارية فيات، وفيات بروفيشنال، وألفا روميو في مصر، للمبيعات وخدمات ما بعد البيع، حيث تعد هذه الاتفاقية هي بداية لشراكة جديدة بين "توتال" مصر و"دايناميكس" للتوزيع.

وتؤكد الاتفاقية وجود "توتال إيجيبت" القوي في السوق المصرية، كما تعكس ثقة المستثمرين والعملاء في قطاع السيارات بالشركة، ومن خلال هذه الاتفاقية، وتقوم توتال إيجيبت بتوريد زيوت TOTAL QUARTZ 0W-30؛ لـ"داينامكس" للتوزيع، والمصممة خصيصا لمحركات فيات.

ويعد هذا الجيل الجديد من زيوت التشحيم المزودة بتقنية Age Resistance عبارة عن تركيبة متقدمة تعزز من خصائص مقاومة الأكسدة في زيت المحرك، ما يوفر حماية قصوى ضد تكوين الصدأ وتآكل المحرك.