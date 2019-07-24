أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، أنه سلَّم رسالة خطية بعثها الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما أفادت "روسيا اليوم"، نقلا عن وكالة "فارس" الإيرانية.

وتأتي رسالة روحاني إلى ماكرون، في وقت أعرب فيه الرئيس الإيراني عن استعداد بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة، وأن إيران لم ولن تضيع فرصة التفاوض مع أمريكا.

وعقد عراقجي اجتماعا مع الرئيس الفرنسي، تناول فيه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، والسبل الممكنة لإيجاد الحلول بهدف تخفيف التوتر في المنطقة، كما أكد الجانبان ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي، باعتباره وثيقة دولية متعددة الأطراف، وتعد من أهم الإنجازات الدبلوماسية في الوقت الراهن.