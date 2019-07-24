واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 166 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، وضبط ثلاثة من مسؤولي المخابز البلدية الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، لتلاعبهم واختراقهم نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفهم في كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم بيعها في السوق السوداء، واستيلائهم على أموال الدعم بمبلغ وقدره 565489، وفقا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وشركة تطبيقات الكروت الذكية.

كما تم ضبط 33 قضية اسطوانات بوتاجاز بعدد 4995 اسطوانة، بنطاق محافظات: الجيزة، البحيرة، المنوفية، الغربية، الشرقية، بني سويف، أسيوط، وقنا، شملت 19 قضية بلغت مضبوطاتها 28 اسطوانة بيع بأزيد من التسعيرة، و3 قضايا استخدام اسطوانات في غير الغرض، بلغت مضبوطاتها 5 اسطوانات، و4 قضايا التصرف بالبيع بمضبوطات بلغت 4962 اسطوانة، و3 قضايا عدم مزاولة نشاط، و4 قضايا غلق مستودع بوتاجاز، وتم تحريرالمحاضر اللازمة ضد المخالفين.

كما تم ضبط 8 قضايا تجميع مواد بترولية بإجمالي 3100 لتر سولار، وبنزين بنطاق محافظات: الشرقية، دمياط، بني سويف، قنا، والبحر الأحمر، شملت 4 قضايا تجميع مواد بترولية بإجمالي 3100 لتر، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة لـ937 قضية تموينية متنوعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

كما تم ضبط 26 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.