طالبت الفنانة صابرين، جمهورها بالدعاء للفنان فاروق الفيشاوي، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا، إذ خضع للفحوصات داخل أحد المستشفيات.

وكتبت "صابرين" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "ربنا يشفيك يا طيب يا جدع يا راجل يا أخ يا صديق يا غالي يا عزيز.. لو تكلمت عن صفاتك وحبنا ليك مش هوفيك قدرك.. ربنا يشفيك فاروق الفيشاوي دعواتكم".

ربنا يشفيك ياطيب ياجدع ياراجل ياأخ ياصديق ياغالي ياعزيز لواتكلمت عن صفاتك وحبنا ليك مش هوافيك قدرك ربنا يشفيك#فاروق_الفيشاوي دعواتكم pic.twitter.com/cLCP8m9Lxj — Sabrien (@Sabrien) July 24, 2019

وكان الفنان أحمد الفيشاوي، قد أكد في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّ والده الفنان فاروق الفيشاوي بخير وبصحة جيدة، مضيفًا أنَّ والده غادر المستشفى وعاد إلى منزله، موضحًا "حالته كويسة الحمد لله".

وأعلن فاروق الفيشاوي في أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.