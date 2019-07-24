أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، قيام بائع زجاج مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف المسكن وتبين عدم تواجد المتهم، وضبط 3 عاملين وسائق القائمين بأعمال الحفر، وبجوزتهم 5 قطع فخارية يشتبه في آثريتها، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع المتهم الهارب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.