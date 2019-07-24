قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى صباح اليوم، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وسنوافيكم بالتفاصيل.