غرق طالب في مياه النيل ببني سويف

لقي طالب مصرعه غرقا في نهر النيل، اليوم الأربعاء، أمام قرية جزيرة ببا ببني سويف، وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثته.

وتلقى العميد محمد توفيق مأمور مركز شرطة ببا، بلاغا من المقدم مصطفى أبوطالب رئيس مباحث مركز ببا، بغرق أحد الأشخاص، بمياه نهر النيل أمام قرية جزيرة ببا، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الجثة لمصطفى رمضان ربيع 18 عاما، طالب، مقيم قرية جزيرة ببا، وتم نقله لمستشفى ببا المركزي، وبسؤال خال المتوفي، قرر أنه حال قيام نجل شقيقته بالاستحمام بمياه نهر النيل جرفه التيار، ولم يتمكن من الخروج مما أدى لغرقه ووفاته، ولا يتهم أحد، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثة الغريق، قرر وجود خدوش سطحية والوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة.